Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:46

Серия экоакций пройдет в Подмосковье в субботу

20 декабря жителей и гостей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. На разных площадках в городских и муниципальных округах участники смогут сдать накопленное вторсырье, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Адреса локаций:

Красногорск

Время: с 13:00 до 14:30;

Адрес: Путилково, ул. Новотушинская, д. 3.

Раменский

Время: с 12:00 до 15:00;

Адрес: Быково, Школьный туп., д. 1А.

Время: с 11:00 до 13:00;

Адрес: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1.

Люберцы

Время: с 12:00 до 15:00;

Адрес: Наташинский парк, ул. Коммунистическая, д. 4, к. 1.

Чехов

Время: с 09:00 до 09:50;

Адрес: ул. 8 Марта, д. 1а.

Домодедово

Время: с 11:30 до 13:00;

Адрес: ул. Кирова, д. 15к1.

Королев

Время: с 11:00 до 12:00;

Адрес: проезд Макаренко, д. 1.

Время: с 12:00 до 14:00;

Адрес: ул. Коммунальная, д. 3.

Волонтеры на площадках помогут правильно рассортировать отходы и проконсультируют всех желающих.

Участие жителей особенно важно, поскольку каждый вклад приближает регион к устойчивому развитию и сохранению окружающей среды. Все собранные отходы будут отправлены на переработку, после чего получат вторую жизнь в виде новых полезных вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.