Сергунина: в Москве проведут интенсив для волонтеров «Доброе сердце столицы»

С 9 по 25 декабря в Москве в первый раз проведут интенсив для волонтеров «Доброе сердце столицы». Его организует ресурсный центр «Мосволонтер», заявила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Поучаствовать в мероприятии могут жители столицы, которым уже исполнилось 14 лет. На интенсиве расскажут о волонтерстве, поделятся опытом и помогут решить задачи в сотрудничестве с организациями-партнерами.

Зарегистрироваться для участия в программе можно до 18 декабря. Для этого нужно воспользоваться сайтом «Мосволонтера».

Интенсив пройдет в два этапа. На первом добровольцам нужно будет пройти онлайн-обучение теории. Также необходимо сделать практические задания и заработать баллы, отметила Сергунина.

В конце обучения будет тестирование. По его итогам волонтерам выдадут баллы. Из всех участников отберут 100 лучших. Они перейдут в очный тур. Там добровольцы смогут продемонстрировать умения в командной деловой игре, добавила заммэра.

В финале интенсива волонтеры с использованием искусственного интеллекта должны будут выполнить задачи, которые перед ними поставят организации-партнеры. Людям, которые придумают наиболее эффективные идеи, выдадут медали и сертификаты. Также им предоставят возможность сформировать индивидуальный план личного развития на период с января по июнь следующего года.

Во время теоретических интернет-курсов добровольцев обучат базовым навыкам. Так, в информационном модуле «Личный бренд» участникам мероприятия расскажут о выступлениях на публике. Еще их научат вести соцсети и презентовать себя.

Блок «Менеджмент команды» научит создавать собственный коллектив и мотивировать его. Помимо этого, участникам мероприятия расскажут о том, как ставить задачи и следить за их выполнением.

Еще на курсах поделятся тем, как себя вести в определенных ситуациях. Также расскажут о цифровой грамотности и том, как эффективно учиться.