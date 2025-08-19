Сергунина: в Москве принимают заявки на курс для членов креативных индустрий

Для представителей творческого бизнеса в Москве создали интернет-курс «Интеллектуальная собственность для креативных индустрий». Заявки принимают на цифровой платформе Московского инновационного кластера i.moscow, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Программа ориентирована на предпринимателей, художников, разработчиков видеоигр и специалистов других творческих направлений. С ее помощью участники рынка научатся регистрировать собственные уникальные продукты и идеи и эффективно управлять ими. Обучение состоит из двух блоков — теоретического и практического», — отметила Сергунина.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Во время первой части онлайн-курса пройдут лекции. На них будут рассказывать про авторское право, получение патента, способы заработка на проектах. Слушателям предоставят шаблоны нужных договоров и документов.

Во втором блоке участникам нужно будет использовать полученные знания на практике. Представители креативных индустрий создадут индивидуальную стратегию, проанализируют собственный контент. Также им дадут советы профильные эксперты.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Во время встреч разберут частые ошибки при оформлении прав, работе с людьми, подрядчиками и фрилансерами. В качестве спикеров приглашены специалисты из московских ведомств, разбирающиеся в сфере, а также юристы.

Обучение будет идти всего 16 академических часов. Доступ к материалам предоставят 1 сентября, сразу после того, как заявку одобрят.

Пройти курс получится в любое удобное время. По завершению обучения люди, которые успешно справились с итоговым тестированием, получат сертификат фонда «Московский инновационный кластер».

Дополнительную информацию предоставляют в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по e-mail dpir-press@mos.ru.