Сергунина: спрос на обучение волонтеров в Москве увеличился на 44%

За 10 лет около 91,7 тыс. москвичей и жителей остальных регионов РФ обучились по программам ресурсного центра «Мосволонтер». Для добровольцев организовывают мастер-классы, семинары и тренинги, рассказала заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Обучение проводится для волонтеров разных уровней — как начинающих, так и профессионалов. Благодаря полученным знаниям такие люди умеют организовывать крупные мероприятия, патриотические и культурные акции, отметила заммэра.

По словам Сергуниной, в 2024 году 11 тыс. человек прошли обучение волонтерству. Показатель на 44% выше, чем за то же время в 2023-м. Добровольцы могут участвовать в большом количестве разных проектов. Есть возможности расти в этой области, сказала Сергунина.

«Мосволонтер» сформировал 1,9 тыс. корпусов волонтеров. Они направляются для участия в событиях разных уровней — и регионального, и федерального, и международного масштабов. Например, добровольцы работали на таких фестивалях, выставках и мероприятиях, как «Территория будущего. Москва 2030», «Россия», Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», Всемирный фестиваль молодежи.

В ресурсном центре «Мосволонтер» проводят обучение по 16 программам. Их проводят как очно, так и онлайн.

Во время программ рассказывают о разных направлениях волонтерской деятельности. В рамках чтения курса начинающего волонтера «Включайся!» делятся алгоритмом организации больших мероприятий и работе с благотворительными фондами. Во время интенсива «Управляй» учат лидерским качествам. На курсе «Обучай» рассказывают, как подготавливать начинающих волонтеров.

Во время обучения по программе «Первый шаг» в школах организовывают специальные уроки. На них детям рассказывают о добрых делах. Преподавателям дают методички, игры, азбуку.

Педагог Оксана Приходько, занимающаяся с детьми по программе «Первый шаг», рассказала, что программы разрабатывают специалисты с большим опытом в волонтерстве. Каждый раз, по ее словам, получается найти новые и полезные для себя знания.

В 2024 году волонтерами стали около 111 тыс. жителей Москвы. Суммарно добровольческой деятельностью занимаются примерно 1,3 млн горожан.