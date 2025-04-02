Сергунина сообщила о начале цветения растений на ВДНХ

Москвичей и гостей столицы пригласили насладиться началом весны на ВДНХ. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина сообщила, что на ВДНХ начинают распускаться первые цветы растений.

Сергунина отметила, что в ближайшее время посетители ВДНХ смогут увидеть, как на деревьях появляются первые листья, а по всей выставке распускаются ранние цветы.

«В новом сезоне почти восемь гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое. Возрожденная выставка — отличное место для прогулок с друзьями и семейного отдыха на свежем воздухе», — рассказала Сергунина.

Территория главной выставки страны может похвастаться впечатляющим разнообразием флоры — здесь произрастает более миллиона различных растений. С 2014 года ВДНХ претерпела масштабное обновление: были восстановлены уникальные ландшафтные композиции, включая систему цветников вокруг павильонов и фонтанов.

Особого внимания заслуживает преображенный Мичуринский сад, раскинувшийся на площади свыше 30 тысяч квадратных метров. В этом живописном уголке выставки посетители могут полюбоваться различными плодовыми деревьями — яблонями, грушами, сливами и вишнями, которые вскоре тоже начнут радовать глаз своим цветением.

Весенний сезон на ВДНХ уже начался с нежных подснежников и ярких сцилл, которые можно заметить, прогуливаясь у главного входа или отдыхая в саду пяти чувств возле «Ленты Мебиуса». Природа постепенно раскрывает свои краски, и скоро территория выставки преобразится еще больше.

Весна продолжит радовать гостей ВДНХ, когда в апреле Центральная аллея, окрестности павильонов «Центральный» и «Цветоводство и озеленение», а также парк «Останкино» засияют яркими красками тюльпанов, нежно-голубыми мускари и солнечными форзициями.

Майское цветение перенесет внимание посетителей от цветов к деревьям. Величественные каштаны на аллее Космонавтов, изысканные рододендроны и необычная магнолия огуречная в Латвийском сквере станут новыми звездами весеннего ВДНХ. Завершающим аккордом весеннего симфонии станет волшебный аромат почти трех тысяч кустов сирени, которые раскроют свои бутоны на рубеже весны и лета.