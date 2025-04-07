Сергунина позвала молодых программистов на IT-стажировку в мэрию Москвы

14 апреля будет запущен прием заявок на следующий поток стажировки в мэрию Москвы. На практику смогут зарегистрироваться специалисты в области информационных технологий, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата Мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы.

Поучаствовать в программе «ИТ-город» смогут студенты соответствующих вузов. Есть ограничение по возрасту — от 18 до 35 лет, отметила заммэра.

Претендентам на участие в стажировке предстоит отправить заявку через карьерный портал. Заполнить ее можно вплоть до 29 мая. После этого специалистам необходимо будет пройти через ряд этапов отбора. Среди них тестирование, прохождение профильного задания. Последний этап — собеседование.

«Программа пользуется популярностью. На предыдущий поток поступило больше четырех тысяч заявок», — отметила Сергунина.

В этом году проявить себя получится у около 180 учащихся и выпускников вузов, добавила заммэра.

Стажировку проводят по одному из 10 направлений. Среди них будут «Разработка», «Бизнес и системный анализ» и «Техническая поддержка». Во время практики предусмотрена оплата.

Фото - © Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Длительность стажировки составит полгода. К участникам приставят наставников. Им нужно будет развивать порталы mos.ru, а также «Узнай Москву», ЕМИАС, «Московская электронная школа», турсервис Russpass, ряд иных ключевых ИТ-проектов мегаполиса.

После прохождения практики участникам часто предлагают начать работать в столичной мэрии. В ИТ-команде Москвы успешно были трудоустроены 130 выпускников стажировки, например, Данила Казанцев, который является специалистом по роботизации.

Он отметил, что практика дала ему возможность поучаствовать в цифровом развитии российской столицы. Также она открыла новые горизонты. Теперь Казанцев работает над проектами, которые популярны у многих жителей мегаполиса. Это послужило стимулом для него, чтобы работать дальше.