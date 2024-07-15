Сергунина: порядка 900 заявок подали НКО на конкурс грантов мэра Москвы

В столице подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сообщила заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В этом году на конкурс было подано порядка 900 заявок. Для участников организовали индивидуальные консультации, очные занятия и дистанционный экспресс-курс «НКО Лаб». Подготовку прошли больше 900 человек.

Экспертный совет рассмотрит заявки после предварительного отбора. Проекты будут оцениваться по ряду критериев, среди которых актуальность и уникальность.

В конкурсе представлено 12 номинаций. По словам Сергуниной, самой популярной стала номинация «Молодежь Москвы», собравшая 180 заявок. На втором месте — категория «Наше наследие» (140 заявок). Кроме того, представлены такие номинации, как «Городские инновации», «Добровольчество и волонтерство» и т. д.

НКО с опытом работы больше года могут получить гранты до 5 млн руб., а действующие не менее полугода организации — до 500 тыс. руб.

Конкурс проводится с 2002 года. За это время столица поддержала свыше 3,4 тыс. социально значимых инициатив. В прошлом году победителями стали 243 проекта.