Сергунина: около 800 НКО реализуют патриотические проекты в столице

В Москве примерно 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) реализуют патриотические программы, которые объединяют большинство жителей столицы. Город поддерживает такие инициативы конкурсов грантов мэра для НКО, сообщила заммэра города — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, те представители НКО, которые получают гранты на развитие проектов, выезжают в поисковые экспедиции. Также они трудятся в архивах, организуют выставки, уроки мужества и просветительские мероприятия для юных москвичей.

«Это увлеченные своим делом, неравнодушные люди, которые вносят значимый вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия нашей страны». Наталья Сергунина Заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы

В апреле фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке города запустил выставку «Крым — 80-летие подвига». Экспозицией стали около 100 предметов. Сюда вошли форма и личные вещи советских военачальников и участников Крымской наступательной операции, награды, оружие, архивные документы, боевые знамена дивизий и прочее. Выставка открыта до 30 июня.

Фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы» в нынешнем году подготовил девятый пробег «Донбасс — наша Малая земля!». Он посвящен героям, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто защищает ее сегодня в ходе СВО.

Колонна мотоциклистов со Знаменем Победы и флагами РФ выехала из Москвы 27 апреля, 9 мая она прибудет в Донецкую Народную Республику. Маршрут пролегает через Тулу, Новороссийск, Курск, Краснодар и Белгород. В рамках заезда проводят сбор гуманитарной помощи, которую в дальнейшем передадут на Донбасс.

Помимо этого, грант получил проект «Мундир для героя», инициатором которого стал фонд «Иллюстрированные книги для маленьких слепых детей». Детей знакомят с историей РФ с помощью полисенсорной книги. На ее страницах знакомятся с героями в мундирах разных эпох.