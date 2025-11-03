Сергунина: москвичи выбрали наиболее живописные площадки «Садов и цветов»

Жители Москвы выбрали наиболее живописные площадки ландшафтного фестиваля «Сады и цветы» . Первые три места среди центральных локаций заняли Манежная, Тверская и Театральная площади — такие получились итоги голосования в проекте «Активный гражданин», рассказала заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль шел с 28 апреля по 14 сентября. В нем были задействованы более 80 площадок Москвы.

Для украшения мегаполиса использовали около 600 тыс. растений. Из них дизайнеры сформировали выставочные сады, красивые многоуровневые ансамбли, арт-объекты с розами, кипарисами и лавандой.

В композиции использовались и редкие виды. Среди них — лагерстремия индийская, а также ливанский кедр.

«Участниками голосования стали 183 тысячи человек. Они определили своих фаворитов в разных номинациях. Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок», — отметила Сергунина.

Никольскую улицу ко Дню Победы в Великой Отечественной войне украсили с помощью 30 тыс. алых гвоздик. На улице Кузнецкий мост желающие люди могли пройтись по аллее из лип, а также увидеть арочную галерею с ампельными растениями. Это культуры, у которых стелющиеся, свисающие или ползучие стебли.

В Камергерском переулке было пространство для отдыха с лимонным садом, а также оливковыми деревьями.

Из набережных и мостов у «активных граждан» оказался Большой Москворецкий мост. Там находились фиолетовые, белые, малиновые и желтые петунии.

Из площадок рядом с Садовым кольцом москвичи высоко оценили сад рядом со станцией метро «Краснопресненская». В его композиции были гортензии, клены, астильба, кустовые розы, очитки и фотинии.

Фаворитом другой категории стала зона на Цветном бульваре. Ее оформили в стилистике цирка.

На площадке посетителям предлагали прогуляться по стометровой «Босоногой тропе», которая состояла из песка, гальки и дерева.

Фестиваль «Сады и цветы» был организован в рамках основного события теплого сезона — «Лето в Москве».

«Активный гражданин» функционирует в российской столице с 2014 года. К нему присоединились не менее семи млн человек. Там москвичи каждый месяц принимают около 30-40 решений.

Над проектом работают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

