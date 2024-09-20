Сергунина: Москва использует потенциал всех актуальных технологий умного города

Москва использует потенциал всех технологий, которые сегодня актуальны для умных городов в разных уголках мира. Речь идет о блокчейне, цифровых двойниках и метавселенных, интернете вещей и других, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В российской столице завершился масштабный форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов БРИКС. Мероприятие посетили более 13 тыс. человек. Среди участников и гостей были представители госорганов и бизнеса, ученые и общественники из 30 стран. В рамках деловой программы прошло свыше 50 сессий.

«Ежегодно мы реализуем сотни ИТ-проектов. Каждый из них направлен на повышение качества жизни людей. По внедрению искусственного интеллекта Москва — один из лидеров, он задействован уже более чем в 90 городских проектах», — сказала Сергунина.

Она подчеркнула, что власти Москвы регулярно делятся своим опытом и изучают передовые практики мегаполисов БРИКС. Исследуют лучшие примеры применения инноваций и анализируются перспективы их локализации в столице. На сегодняшний день рассмотрено около 550 кейсов.

Заммэра отметила, что Москва сотрудничает с коллегами из БРИКС по всем ключевым направлениям. Проводятся совместные организации фестивалей и выставок, круглых столов, бизнес-миссий и масштабных форумов. Для укрепления партнерских связей за последние несколько лет были заключены десятки соглашений.

По словам Сергуниной, на столицу приходится более 17,5% отечественных высокотехнологичных компаний, треть занятых в российской науке, свыше 200 вузов, 19% несырьевого неэнергетического экспорта, 90% кинопроизводителей и 22% организаций в креативных индустриях страны.

К 2030 году власти Москвы планируют почти вдвое увеличить количество высокотехнологичных предприятий и на 38% — общее число субъектов малого и среднего бизнеса.

Для знакомства молодежи с перспективными профессиями город регулярно организует профориентационные программы и карьерные фестивали. Заинтересованных ждут на бесплатных курсах и практикумах. За год проходят тысячи таких занятий на разных площадках.

«Город как сервис» стал для Москвы одним из основополагающих принципов. Для горожан оцифровано максимальное количество госуслуг, охватывающих все сферы, в том числе здравоохранение, образование, ЖКХ и культуру. Все они представлены на портале mos.ru.