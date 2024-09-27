Сергунина: модный форум БРИКС в Москве объединит представителей более 100 стран

В столичном концертном зале «Зарядье» с 3 по 5 октября пройдет Международный форум BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие делегации из более 100 стран. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Программа мероприятия будет состоять из деловой части, выставки «Наследие» и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

«Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Деловая программа включает в себя широкий спектр актуальных тем, таких как международное сотрудничество, поддержка локальных брендов, технологические инновации, инвестиции и многое другое.

Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы

Международная выставка «Наследие» станет площадкой для демонстрации влияния культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный мир моды. Более 40 зарубежных участников представят свои уникальные аксессуары и дизайнерские костюмы. Экспозиция будет сопровождаться увлекательным видеосюжетом, рассказывающим о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

На обучающий интенсив было подано почти 560 заявок, из которых экспертный совет выберет 100. Этот курс предоставит начинающим и опытным специалистам возможность расширить круг знакомств, а также откроет перспективы для развития и повышения квалификации. В завершение все участники получат соответствующие сертификаты.

Более подробная программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Там же все желающие могут посмотреть онлайн-трансляции. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.