Сергунина: акция «День без турникетов» начнется в Москве 16 сентября

16 сентября в Москве начнется новый сезон акции «День без турникетов». До 20 сентября жители столицы и гости города могут прийти на предприятия мегаполиса и в организации, познакомиться с их основателями, узнать о бизнес-процессах, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте «Дня без турникетов».

«К осенней акции присоединится больше 140 компаний, порядка 60% из них — технологические. Впервые гостей приглашают призеры конкурса «Новатор Москвы». Они покажут такие разработки, как умный замок с бесконтактной системой управления и лаборатория для ускоренной селекции растений», — сказала Сергунина.

Еще один участник — завод металлообрабатывающих инструментов — организует экскурсию. Он покажет посетителям термические и производственные цеха.

Крупный провайдер расскажет, как работают инженеры дата-центров. Также посетителей ознакомят с карьерными возможностями в компании.

Впервые в акции поучаствует Московский планетарий. Специалисты поделятся о проекционных технологиях и аппаратах, которые в разные времена поддерживали горение звезд на куполе, покажут приборы и инструменты для изучения Вселенной, обширную коллекцию метеоритов.

На экскурсии по Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех) желающим покажут кампус, лабораторию с разными инструментами. Также там есть высокоточное оборудование, которое позволяет проводить исследования и студенческие проекты. Также в это время там будет интенсив «Мастерская инновация».

Результаты «Дня без турникетов»

В 2025 году предприятия в Москве посетили уже около 5 тыс. человек. 200 человек начали там стажироваться и работать.

Так, фирма, которая специализируется на мультимедийных проектах, пригласила на практику выпускников колледжей цифровых профессий. Директор по маркетингу компании Александра Охапкина рассказала, что пришедшие начали выполнять задачи, которые максимально приближены к тому, чем предстоит заниматься на работе. Они делали графические материалы, изучали рынок, после чего использовали полученную информацию на практике.

По словам Охапкиной, для сотрудников компании важно делиться опытом и расти вместе с новым поколением профессионалов. В фирме будут и дальше открывать двери для звезд дизайна и маркетинга.

Руководитель отдела предприятия-изготовителя оборудования для ремонта деталей двигателей Светлана Сергеева отметила, что стажеры в ее компании выполняют ряд задач. Во время этого они получают нужные для профессии навыки.

По словам Сергеевой, сотрудники получают необходимый опыт. Для компании это тоже создает экономический эффект и кадровый резерв.

«Технические профессии сегодня особенно нуждаются в обновлении, и благодаря таким проектам мы видим, как появляется та самая «смена поколений», которая завтра придет работать в наш коллектив», — заявила Сергеева.

С момента появления акции в 2012 году были проведены около 7 тыс. экскурсий по 800 компаниям, предприятиям и организациям. В проекте поучаствовали 440 тыс. москвичей и гостей города.