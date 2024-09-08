Сергиевопосадцы приходят голосовать на участки целыми семьями

На одном из избирательных пунктов в Сергиевом Посаде сделать свой выбор пришли молодые люди Андрей и Анна. Причем Андрей пришел со своей девушкой за компанию, чтобы поддержать ее в важном решении, сам активист проголосовал накануне при помощи электронной системы голосования, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Голосовать вместе — это добрая традиция, считают молодые люди.

«Хорошо, что для удобства граждан сегодня есть разные способы волеизъявления. Свой голос я отдал еще в первый день выборов электронно, находясь на работе. Это очень удобно. Напомню, в этом году в Сергиево-Посадском округе проходят выборы в Совет депутатов. За прошедшие 5 лет произошло много положительных изменений — новые детские площадки, школы, благоустройство округа в целом. Я считаю, что необходимо выразить свою гражданскую позицию, чтобы наш округ и дальше менялся к лучшему!», — отметил Андрей.

Нельзя со стороны наблюдать, как решается судьба округа, считают молодые люди, от каждого голоса зависит, как он будет развиваться, поэтому важен выбор каждого сергиевопосадца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.