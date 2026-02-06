Сергиево-Посадский регоператор вывез более 1 млн кубометров отходов в Подмосковье в январе

Сергиево-Посадский региональный оператор вывез свыше 1 млн кубометров твердых коммунальных отходов с подведомственных территорий Подмосковья в январе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В январе 2026 года Сергиево-Посадский региональный оператор осуществил вывоз более 1 млн кубометров твердых коммунальных отходов с территорий обслуживания. Наибольшие объемы вывоза зафиксированы в Мытищах — более 172 тыс. кубометров, Химках — свыше 148 тыс., Дмитровском округе — более 110 тыс., Пушкинском — свыше 94 тыс., Сергиево-Посадском — более 93 тыс., Королеве — более 83 тыс., Долгопрудном — свыше 60 тыс., Лобне — более 51 тыс., Ивантеевке — свыше 36 тыс., Дубне — более 28 тыс. и Талдомском округе — более 21 тыс. кубометров.

Кроме того, региональный оператор ликвидировал более 5,8 тыс. кубометров несанкционированных навалов и вывез свыше 175 тыс. кубометров крупногабаритных отходов.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят Долгопрудный, Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Королев, Лобня, Мытищи, Сергиев Посад, Пушкино, Талдом и Химки. По вопросам содержания и обслуживания контейнерных площадок жители могут обращаться в единый контакт-центр по телефону +7 (495) 568-06-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.