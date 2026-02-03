Сергиево-Посадский колледж принял региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Торжественное открытие регионального этапа чемпионата «Профессионалы» прошло 3 февраля 2026 года в Сергиево-Посадском колледже. В мероприятии приняли участие конкурсанты, эксперты, представители образовательных организаций и бизнеса, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Сергиево-Посадском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». На церемонии открытия директор колледжа Галина Носырева пожелала участникам успехов и ярких побед.

В соревнованиях принимают участие 53 конкурсанта, включая юниоров, которые демонстрируют мастерство по пяти направлениям: ветеринария, лабораторный химический анализ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, малярные и декоративные работы, облицовка плиткой. Студенты колледжа также участвуют в состязаниях на других площадках Подмосковья.

Партнерам, обеспечившим оснащение строительных площадок, вручили благодарственные письма. Участники чемпионата получили памятные подарки от гостей, партнеров и работодателей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.