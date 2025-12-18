Сергиево-Посадские кадеты собрали гуманитарную помощь бойцам СВО

Утро 17 декабря в кадетском корпусе школы № 18 поселка Ферма началось с построения учащихся, исполнения гимна и подъема государственного флага. Вся школа собирала гуманитарную помощь для участников СВО — выпускников этой же школы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После торжественной части кадеты вместе с родителями бойца с позывным «Линза», которому предназначался ценный груз, прошли в школьный музей. Там уже были размещены коробки с самым необходимым. Но ценнее всего — это письма от учащихся: искренние новогодние поздравления, теплые слова поддержки, адресованные солдатам.

«Письма, внимание, когда люди от души их поддерживают, говорят добрые слова, это очень ждут там. И это самое важное», — отметили Николай и Ольга, родители бойца с позывным «Линза».

На данный момент в зоне СВО находятся три выпускника кадетского корпуса школы № 18, где регулярно проходит сбор гуманитарной помощи.

Но именно этот груз, который отправится в 211 отдельный инженерно-саперный батальон, стал особенным, праздничным.

«Участвует вся школа с 1 по 11 класс. Я горжусь тем, что наши учителя и родители наших детей принимают такое активное участие, постоянно отзываются и помогают», — сказал Иван Фарафонов, советник директора по воспитанию, организатор кадетских классов, учитель истории и обществознания.

«В гуманитарную помощь входят теплые носки, одежда, средства личной гигиены, а также вкусности: печенье и все остальное», — рассказал Егор Антохин, ученик 7 класса кадетского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.