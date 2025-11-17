Сергиево-Посадская ветстанция подтвердила благополучие Загорского хозяйства

сегодня в 17:50

Специалисты Сергиево-Посадской ветеринарной станции провели плановый мониторинг дикой водоплавающей птицы в Загорском охотничьем хозяйстве. В рамках программы профилактических исследований был осуществлен отбор проб крови у уток для анализа на высокопатогенный грипп птиц. По результатам лабораторных исследований, опасный вирус в отобранных пробах не обнаружен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятие является частью масштабной работы государственной ветеринарной службы по недопущению распространения особо опасных заболеваний. Регулярный мониторинг дикой фауны позволяет своевременно выявлять угрозы и предотвращать занос инфекции в домашние хозяйства и на птицеводческие предприятия.

Специалисты напоминают владельцам домашней птицы о ключевых симптомах высокопатогенного гриппа птиц: резкий отказ от корма и воды, угнетенное, поникшее состояние, посинение и отечность гребня и бородок, хриплое, учащенное дыхание, повышение температуры тела, резкое снижение или полное прекращение яйценоскости.

При обнаружении любого из этих признаков, а также в случае внезапного падежа птицы, необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам государственной ветеринарной службы, получить всю необходимую информацию можно по телефону единого колл-центра: 8(495)668-01-25, после 21:00 обращения принимает голосовой помощник «Вита».

Адреса ближайших клиник можно найти на интерактивной карте портала «Мой АПК».

