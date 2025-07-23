Сергиево-Посадская городская прокуратура восстановила права участника СВО

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Сергиево-Посадская городская прокуратура провела проверку по обращению участника специальной военной операции о неправомерных действиях ИФНС России по городу Сергиеву Посаду, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что налоговой инспекцией в 2023 году принято решение об аннулировании регистрации заявителя в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

В результате служебной ошибки должностного лица ИФНС, уведомление гражданина об отказе от применения упрощенной системы налогообложения поданное в 2019 году было исключено из обработки, что не позволяло ему значится плательщиком налога на профессиональный доход.

Решение инспекции привело к незаконному начислению страховых взносов на сумму более 191 тыс. рублей и взысканию задолженности с заявителя.

В связи с этим городская прокуратура внесла в адрес начальника ИФНС России по городу Сергиеву Посаду представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству прокуратуры права участника СВО восстановлены, неправомерное решение налоговой инспекции отменено, начисленная задолженность аннулирована.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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