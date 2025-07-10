Сергиев Посад вошел в топ городов «Золотого кольца» у туристов

Жители Московского региона все чаще путешествуют по «Золотому кольцу» — в третьем квартале 2025 года количество поездок выросло на 10%, а потребление мобильного трафика увеличилось на 25% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Особенно популярными городами оказались Сергиев Посад и Переславль-Залесский. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Сергиев Посад расположился на второй строчке рейтинга, уступив только Переславлю-Залесскому. 23% от всех путешественников Московского региона посетили духовную столицу России и единственный город Подмосковья, входящий в Золотое кольцо.

«Золотое кольцо — одно из самых красивых и популярных направлений внутреннего туризма в России. И чтобы впечатления от этих поездок были действительно яркими, важно, чтобы связь не подводила ни в пути к интересующим локациям, ни в отелях, ни в исторических центрах. Мы продолжаем развивать сеть в важных туристических местах, чтобы как местные жители, так и туристы могли оставаться на связи и получать удовольствие от прогулок по таким древним городам как Сергиев Посад», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Для комфорта туристов МегаФон последовательно повышает качество инфраструктуры по маршрутам Золотого кольца. С начала года в Сергиевом Посаде инженеры оператора модернизировали ряд поселений по всему городскому округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» – комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», – пояснил губернатор.