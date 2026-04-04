Сергиев Посад принимает Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди»

2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в библиотеке имени А. Горловского прошло открытие фотовыставки «Посмотри в глаза…». Главными героями проекта стали дети и молодые люди с аутизмом, получающие помощь в Центре поддержки детей с инвалидностью «Время надежды», сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Аутизм — не болезнь, а особенность развития нервной системы. В большинстве случаев дети с аутизмом не нуждаются в лекарственных препаратах, основа лечения аутизма — социальная адаптация.

«В этом году фотографии, которые сделали в Центре „Время надежды“, где практически треть семей детей с инвалидностью, у которых есть расстройство аутистического спектра. Фотографии сделаны нашим фотохудожником Натальей Румянцевой, которая согласилась участвовать в этом социальном проекте. Мы очень надеемся, что проект будет продолжаться», — сказала Ирина Перелыгина, заместитель председателя Сергиево-Посадского Союза женщин, дефектолог Центра «Время надежды».

«В этот раз мы будем проводить очень много мероприятий на разных площадках нашего города. Это и Ледовый дворец, это и Дворец ЦСКА, и парк „Скитские пруды“, где будет проходить забег „5 верст“, который нам организуют вместе с нашими детьми и родителями в поддержку данного фестиваля», — рассказала Альфия Голубева, первый заместитель председателя Сергиево-Посадского Союза женщин России, руководитель Ресурсного центра «Доброта».

В рамках фестиваля 6 апреля в 16:00 в Ледовом комплексе «Сергиев Посад» имени С. Федорова пройдет праздничная программа для детей с аутизмом и их семей. Вход для детей с диагнозом «аутизм» и их сопровождающих — бесплатный.

