Сергиев Посад посетила делегация военнослужащих СВО

Сегодня 40 бойцов, проходящих в Нижегородской области реабилитацию после ранений, полученных в СВО посетили с туристической экскурсией Сергиев Посад. Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры назначен епископ Звенигородский Кирилл, викарий Патриарха Московского и всея Руси и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Александрович Акулов и депутатами окружного Совета встретили делегацию и после длительной дороги и провели экскурсию по Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Приезд инициировал житель Сергиева Посада, который сам проходит лечение в госпитале. Многие из бойцов впервые в Лавре, но все слышали и знают о том, какую роль сыграл монастырь и его основатель преподобный Сергий Радонежский в деле объединения Русских земель. И современные воины — продолжатели завета великого святого.

Наместник лично провел экскурсию в Троицком соборе и Никоновском приделе, проводил к раке с мощами, благословил на ратный подвиг. Потом показали им Гремячий ключ, накормили обедом.

Ребята говорят, что в зоне боевого соприкосновения неверующих людей не бывает. Поэтому им важно было почерпнуть духовные силы в святых местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.