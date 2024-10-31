Сергею Пешкину намерены присвоить звание почетного гражданина Подмосковья

«Мы гордимся нашими подмосковными парнями, которые встали на защиту интересов Отечества в зоне СВО. Среди них — Сергей Евгеньевич Пешкин. С октября 2023 года он отправился на фронт. Рисковал жизнью, но стойко выполнял свой воинский долг на всей линии соприкосновения. В мае этого года получил ранение от удара дрона. Благодаря выдержке и отваге даже в этот переломный момент обеспечил выполнение боевой задачи. А его быстрые и грамотные действия помогли сохранить жизнь раненым товарища», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сейчас Пешкин продолжает активную общественную работу в Краснознаменске, взаимодействует с волонтерскими организациями, работает с молодежью и является депутатом окружного совета в упомянутом округе от «Единой России».

«Мы гордимся, что в наших рядах настоящие Герои и истинные патриоты Отечества», — заключил председатель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил режиссеру Никите Михалкову звание «Почетный гражданин Московской области».

«Есть такое понятие — не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место — и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Но самое главное — вы человек с большой буквы. Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду — звание почетного гражданина Московской области. Области, которую вы очень любите, как и всю нашу большую страну», — заявил Воробьев.