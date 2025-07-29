Сергей Мужальских поздравил сотрудников ступинского МФЦ с профессиональным праздником

«Многофункциональный центр, как новый формат взаимодействия государства и гражданина, остается самым эффективным и востребованным. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и внимательному отношению к посетителям многофункциональный центр завоевал признание и уважение жителей округа. Наш МФЦ не раз становился лучшим в регионе. Благодарю за ваш профессионализм и преданность делу. Здоровья, успехов в работе и всего наилучшего», — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлениям присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и директор многофункционального центра городского округа Ступино Валерий Скогорев.

11 отличившимся работникам вручили ведомственные и муниципальные награды.

Многофункциональный центр в современном мире востребован обществом. В муниципалитете работает 3 филиала МФЦ, в которых трудятся 94 универсальных специалиста. Ступинский МФЦ помогает людям уже 14 лет. Здесь созданы максимальные условия для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В основу работы центра заложен принцип «одного окна» — упрощение процедуры сбора документов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.