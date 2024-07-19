Глава Ступина поздравил работников металлургической компании

«Металлургическая промышленность имеет огромное значение для ступинской земли. История, судьба СМК и города неразрывно связаны. Благодаря самоотверженности сотрудников предприятия в годы Великой Отечественной войны, Ступино указом президента России удостоен почетного звания „Город трудовой доблести“. Дорогие металлурги благодарю за преданность профессии, трудолюбие и целеустремленность. Вы достойно продолжаете традиции ступинцев-основателей города. Здоровья, мира, добра и новых успехов на благо нашего муниципалитета», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил федеральные, региональные и муниципальные награды за профессионализм, вклад в развитие промышленности, многолетний труд и достижение высоких производственных показателей.

К поздравлению присоединились заместитель генерального директора УК «АМР-СМК» Роман Модзгвришвили, Управляющий директор АО «СМК» Андрей Завражнов, заместитель председателя окружного Совета депутатов Нина Семенова.

«Дорогие металлурги, ветераны СМК, поздравляю с нашим профессиональным праздником! В нашей жизни металлургия занимает особое место. Сегодня наша главная цель — возрождение российской авиастроительной отрасли. Уверен, мы решим поставленные перед нами задачи — нет таких задач, которые металлурги не смогли бы выполнить», — сказал управляющий директор СМК Андрей Завражнов.

Творческий подарок подготовили ступинские артисты.

Ступинские металлурги оставили яркий след в истории страны. Из цехов СМК в годы Великой Отечественной войны отправлено 126 эшелонов с продукцией фронту. Комбинат выпустил свыше 27 тысяч авиационных винтов для Ил-2 и других самолетов. Коллектив награжден «Орденом Ленина», 1430 работников удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.