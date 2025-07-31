Сергей Мужальских оценил тренировку по ликвидации аварии на котельной в Ступине

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских оценил ход учебно-тренировочных занятий по ликвидации условной аварии на котельной в микрорайоне «Б» в городе Ступино

В городском округе Ступино продолжаются плановые учения по отработке действий в случае аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Очередная тренировка прошла на котельной в микрорайоне «Б», где специалисты отработали алгоритм ликвидации условного чрезвычайного происшествия.

По легенде учений, на котельной города произошла авария: задымление трансформаторной подстанции, прекращение электроснабжения. В результате без теплоснабжения и горячей воды остались 26 многоквартирных домов, 3 детских сада, 3 школы и учреждение здравоохранения.

Единая дежурно-диспетчерская служба оперативно передала сигнал экстренным службам реагирования. К месту условного ЧП незамедлительно выехала аварийная бригада Мособлэнерго. Специалисты продемонстрировали четкое взаимодействие в рамках своих зон ответственности.

В учениях приняли участие руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, заместитель главы округа Сергей Медведев, представители МКУ «Управление ЖКХ», МУП «ПТО ЖКХ», Мособлэнерго.

«В муниципалитете ведется активная работа по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. В ведении МУП „ПТО ЖКХ“ находится 31 котельная, каждой из которых мы уделяем большое внимание. В летнее время идут профилактические работы, — отметил Сергей Мужальских. — Сегодня с ресурсоснабжающей организацией провели учения по ликвидации аварий на котельной. Подобные тренировки помогают в случае реальной угрозы службам реагировать быстро и слаженно».

По словам директора МУП «ПТО ЖКХ» Юрия Худяка, цель тренировочных учений — отработать алгоритмы действий в аварийных или нештатных ситуациях при работе котельного оборудования и тепловых сетей.

«Мы оценили слаженность работы служб, скорость реагирования и эффективность взаимодействия. Подобные учения помогают сократить сроки ликвидации реальных аварий и повысить надежность коммунальных систем», — подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.