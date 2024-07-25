Сергей Керселян: любое насилие над животными надо наказывать уголовной статьей

Людей, которые совершают любое насилие над животными, необходимо не только наказывать серьезными штрафами, но и квалифицировать такие поступки по уголовной статье как жестокое обращение, сообщил РИАМО председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

«Жестокое и безответственное отношение владельца к своим животным, которое может привести как к гибели, так и к иному повреждению здоровья животных, в том числе истязание их голодом и жаждой, необходимо не только наказывать „рублем“, но и квалифицировать такие поступки по уголовной статье как жестокое обращение», — сказал Керселян.

Он добавил, что за такой поступок может грозить срок до трех лет лишения свободы.

«Владельцы животных должны понимать, что отношение к питомцам должно быть как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», — отметил председатель комитета.

Ранее СМИ писали, что в квартире в химкинском ЖК «Веллтон парк» нашли 19 кошек, которые живут в ужасающих условиях без еды, ухода и хозяина. Несчастные животные от голода начали есть друг друга.