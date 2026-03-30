Сергей Карякин заявил, что Путин играет в «геополитические шахматы»

Российский гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин заявил, что Владимир Путин предпочитает играть в шахматы на геополитическом уровне, сообщает «Крым 24» .

В эфире телеканала «Крым 24» шахматист высказался о стратегическом стиле мышления главы государства.

«Я один раз спросил Дмитрия Сергеевича Пескова, играет ли президент в шахматы. Он сказал, что он играет в шахматы на геополитической доске. Я думаю, что так оно и есть — его шахматы, они более глобальные», — подчеркнул Карякин.

По словам сенатора, такой подход отражает стратегическое видение и умение просчитывать ходы на несколько шагов вперед.

Также Карякин отметил осведомленность Владимира Путина в вопросах шахматной жизни страны. Глава государства присутствовал на церемонии открытия нового шахматного клуба вместе с известным мастером в Суворовском училище Санкт-Петербурга.

