Сергей Юров встретился с Героем России из Балашихи

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретился с Героем России Александром Шептухиным. Александр Сергеевич — капитан, летчик 1 класса, командир корабля лётного экипажа, участник контртеррористической операции в СКР и военной операции в Сирии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 2022 по 2024 год в качестве командира корабля летного экипажа авиационного отряда авиационной эскадрильи воздушных пунктов управления самолета Ил-22 Александр Шептухин принимал участие в Специальной военной операции на Украине. За период СВО сделал более 500 боевых вылетов и налетал более 2500 часов.

В ходе встречи Сергей Юров отметил, что Александр Шептухин внес существенный вклад в успешное выполнение боевых задач. Во время участия в СВО, при выполнении боевого вылета на самолете Ил-22, был поражен ракетой. Самолет получил сильное повреждение хвостовой части, несколько человек погибло. Александр получил тяжелое ранение левого глаза. Не смотря на травму и сильное кровотечение, летчику в третьем поколении удалось посадить поврежденный самолет ночью в сложных метеорологических условиях. Тем самым он спас экипаж от гибели. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга Александр Шептухин удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» и наградного оружия от Министра обороны Российской Федерации.

«Мне было очень приятно познакомиться с Сергеем Геннадиевичем. Очень доброжелательный человек, принял меня хорошо. Обсудили с ним мои программы, мои проблемы. Он меня выслушал, а также рассказал о себе», — сказал Александр Шептухин.

Находясь на лечение в госпитале, после очередной операции Александр увидел послание Президента РФ Федеральному собранию, где Владимир Путин дал старт новой программе «Время Героев». Летчик безоговорочно принял решение участвовать. Отбор проходили более 44 000 участников СВО. В итоге было выбрано 83 участника, среди которых был и Александр. Данная программа даст возможность получить новый опыт в области управления. Подготовит высококвалифицированных и компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.