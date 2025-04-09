Сергей Юров проверил работу новой лесопожарной станции в Балашихе

В осмотре станции также принял участие исполняющий обязанности директора Ногинского филиала «Центрлесхоза» Евгений Кочедыков.

Лесопожарная станция была введена в эксплуатацию в июне 2024 года и предназначена для обслуживания лесного фонда площадью более 6 тысяч га.

В ходе осмотра особое внимание уделили укомплектованности станции необходимым оборудованием и готовности личного состава к оперативному реагированию на возможные лесные пожары.

«Безопасность наших лесов — это приоритет, особенно в пожароопасный сезон. Новая станция значительно повысила нашу готовность к борьбе с лесными пожарами», — отметил Сергей Юров.

Большую помощь в противопожарной профилактике оказывают добровольные пожарные дружины, которые патрулируют леса и проводят разъяснительные работы с отдыхающими о соблюдении правил пожарной безопасности.

На данный момент на станции открыты вакансии водителей категории В и С, слесаря, лесного пожарного и тракториста. Подробную информацию о вакансиях, размере заработной платы, комплекте документов, необходимом для приема на работу, можно получить в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по тел. 8 (498) 602-00-03, а также по электронной почте centrles-ok@mail.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал ухаживать за лесами не допускать пожаров.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.