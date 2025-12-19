Сергей Юров провел пресс-конференцию для школьников в Балашихе 18 декабря

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров 18 декабря встретился со школьниками, участвующими в конкурсе БШЛ-Медиа, и ответил на их вопросы о развитии города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пресс-конференция главы Балашихи Сергея Юрова прошла в школе № 15. На встречу пришли команды БШЛ-Медиа — школьники, интересующиеся журналистикой и цифровыми медиа.

Учащиеся задавали вопросы о будущем Балашихи, планах на ближайшие годы, молодежных проектах, экологии, а также о достижениях округа. Отдельное внимание уделили историческому прошлому города и его значимым местам.

Сергей Юров отметил, что разговор был живым и насыщенным, а школьники задавали взрослые вопросы и делились свежими идеями. Конкурс БШЛ-Медиа объединяет 35 команд, в каждой из которых есть редактор, режиссер-продюсер, фотограф и видеомонтажер. Участники выполняют творческие задания, проходят практику на телевидении и в информационном агентстве, а также учатся создавать новостные видеоролики, писать тексты и вести блоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.