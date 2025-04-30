Сергей Иванов рассказал о популярных темах эссе Открытого диалога

Исполнительный директор, член совета директоров Группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов отметил, что большое количество эссе, представленных на Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста», было посвящено теме «Инвестиций в человека», сообщается в Telegram-канале НЦ «Россия».

По его словам, он сначала скептически был настроен относительно количества работ, которые получат организаторы мероприятия. Какого же было его удивление, когда авторы со всех уголков планеты прислали около 700 эссе.

Трек «Инвестиции в человека» стал самым популярным. На эту тему прислали больше всего работ.

«Как будто бы общее основание у всех, кто принял участие, что решение вызовов и драйверы роста на самом деле лежат в теме человека», — отметил Иванов.

Он добавил, что такое огромное количество эссе говорит о существовании запроса на более интеллектуальные и содержательные формы взаимодействия.

Масштабный международный Открытый диалог проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля. На нем обсуждают будущее мировой экономики.