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Сергей Двойных выступил с инициативой по усилению контроля выгула домашних собак

В Подмосковье за период январь–май этого года зафиксировано более 2-х тысяч покусов собаками. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» в Московской области Сергей Двойных выступил с инициативой по усилению контроля над выгулом домашних собак. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей приняты следующие поправки в закон:

— исключение надзора за соблюдением гражданами правил выгула домашних животных из предмета государственного контроля в области обращения с животными;

— предоставление возможности осуществления контроля за соблюдение гражданами правил выгула в порядке, установленном Правительством Московской области.

Депутаты поддержали инициативу правительства МО. Теперь рассматривать дела и составлять протоколы за нарушения правил выгула домашних животных смогут инспектора государственной ветеринарной службы Московской области. Изменения позволят привлекать виновных к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.