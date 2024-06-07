Сергей Двойных посетил крупное сельхоз предприятие в Подмосковье

Подмосковное сельскохозяйственное предприятие АО «Озеры» занимается выращиванием и реализацией овощей, зерна, а также семеноводством картофеля и лука. Это одно из ведущих хозяйств региона, которое успешно замещает импортные семена отечественными аналогами. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Во время рабочего визита координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Московской области Сергей Двойных посетил производственный цех, где изготавливают чипсы марки «Барин». Ознакомился с процессом, включающим автоматическую мойку клубней, нарезку и жарку во фритюре. На сегодняшний день в комплексе выращивает более 40 сортов картофеля, среди которых самые необычные: фиолетовый «Северное сияние» и розовый «Марсианка».

«Наша земля — это бесценный ресурс, который дает возможность развивать сельскохозяйственную отрасль и успешно переходить на импортозамещение. Благодаря этому, мы получаем вкусные, а главное экологически чистые продукты питания, обеспечивая население качественной продукцией и поддерживая национальную экономику», — сказал Двойных.

На производстве также рассказали, что чипсы «Барин» были удостоены серебряной медали на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «ПродЭкспо-2023». Их оценили в конкурсе «Лучший продукт 2023».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.