Сергей Двойных посетил институт птицеводства в Подмосковье

В рамках встречи с ведущими агропроизводителями и научными центрами на севере Подмосковья министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных посетил в Сергиевом Посаде ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В институте осуществляется научно-исследовательская деятельность в отрасли птицеводства, координируется работа ряда институтов, а также поддерживается научная связь на мировом уровне. Специалисты разрабатывают вопросы селекции и племенного дела, инкубации, технологии выращивания и содержания птицы всех видов.

«Предприятие существует с 30-х годов. ФНЦ «ВНИТИП» — это самый первый этап, где создается начальная стадия генетики, которая в дальнейшем идет в хозяйства по всей стране, занимающихся птицей — яичные и мясные направления. Федеральный и региональный Минсельхоз оказывает активное содействие предприятию — закупается современное оборудование, привлекаются молодые ученые. Один из них — 24-летний заведующий лабораторией прикладной генетики Куликов Егор, выпускник Тимирязевки», — отметил Сергей Двойных.

В институте работают 2 академика РАН, 1 член-корреспондент РАН, 14 докторов наук, 33 кандидата наук, 3 «Заслуженных деятелей науки РФ», 15 лауреатов премии Российской Федерации в области науки, техники, научные сотрудники, экономисты и инженеры.

За годы существования ФНЦ «ВНИТИП» научную подготовку прошли более 10 тыс. специалистов. На курсах повышения квалификации по разным направлениям за последние 5 лет получили удостоверения более 2400 руководителей и специалистов птицефабрик.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.