Сергей Балашов провел прием граждан по вопросам ЖКХ в Павловском Посаде 9 декабря

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов 9 декабря провел личный прием граждан, на котором обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе приема жители Павлово-Посадского округа обратились к Сергею Балашову с вопросами, связанными с подтоплением участков, установкой дорожных знаков, обустройством пешеходных переходов и ремонтом дорог.

Вера Михайловна подняла темы подтопления, дорожных знаков, пешеходных переходов и ремонта дороги крошкой. Валентину Михайловну волновали жилищные вопросы и содержание многоквартирного дома.

По всем обращениям были даны разъяснения. Вопросы зафиксировали и направили в профильные службы для дальнейшей проработки и принятия решений.

Записаться на личный прием или выездную администрацию можно по телефону 2-99-05. В округе также работает горячая линия главы по номеру 2-99-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.