«Серебряные» волонтеры Можайска поучаствовали в первом Региональном форуме добровольчества

сегодня в 17:22

Первый Региональный форум серебряного добровольчества Московской области в Наро-Фоминске объединил более 100 активных волонтеров старшего поколения со всего региона. В мероприятии приняли участие представители студии «Добровольчество» из поселка Уваровка Можайского муниципального округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью форума было обсудить новые инициативы, разработать перспективные направления добровольческой деятельности и усилить наставничество среди молодежи. «Серебряные» волонтеры Можайска поделились своим опытом, рассказали о реализованных проектах и планах на будущее.

«Для нас важно не только помогать, но и передавать традиции, жизненную мудрость и ценности подрастающему поколению. Такие встречи доказывают, что возраст — не преграда для активной жизненной позиции!» — отметили участники из Уваровки.

«Серебряное» волонтерство — это движение, объединяющее людей старшего возраста, готовых делиться знаниями, энергией и теплом. Форум стал площадкой для обмена опытом и вдохновения на новые добрые дела.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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