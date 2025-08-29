«Серебряной пули нет»: Мамута оценил борьбу с мошенниками в РФ

Мамута: универсального решения в борьбе с мошенниками не существует

Глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута заявил, что не существует универсальной «серебряной пули» для противодействия мошенникам, сообщает kp.ru .

«Стандартный алгоритм мошенников такой — они пытаются отключить у жертвы критическое мышление, переключить на страх и другие сильные эмоции. И пока человек находится в таком состоянии, он не может воспринимать разумных и логичных аргументов», — сказал эксперт.

По его словам, если жертва выходит из этого состояния, например, получив поддержку близкого человека, влияние мошенников ослабевает.

Важно отметить, что доверенное лицо не получает доступа к управлению счетом, не видит остаток средств и не может совершать операции самостоятельно. Однако, при возникновении необычной ситуации, доверенное лицо получит уведомление.