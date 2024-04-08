Сербский штурмовик с СВО проходит реабилитацию в Петербурге после четвертого ранения

В Петербурге проходит лечение сербский боец, получивший четыре ранения на СВО

В Санкт-Петербурге проходит реабилитацию Братислав Живкович — сербский четник и участник СВО. По словам военного, он считает своей родиной не только Сербию, но и Россию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Последние 10 лет он почти постоянно жил в России — мужчина хорошо говорит по-русски, у него есть жена Ольга и дочь Анастасия. Супруга и ребенок, по словам Живковича, проживают в Москве.

«Когда началась СВО, я был в Сербии, навещал родителей. Узнал про СВО и разозлился: „Ну как так, меня не подождали!“ — вспомнил боец.

По словам Живковича, после похода в военкомат Горловки его назначили одним из руководителей штурмового батальона.

За два года спецоперации сербский боец был четырежды ранен. Последнее ранение оказалось наиболее тяжким — мужчина едва не потерял ногу. Сейчас он долечивает травму в петербургском госпитале и планирует возвращаться на поля спецоперации.