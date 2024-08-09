Сентябрьская погода придет в Москву на следующей неделе

Самые низкие значения температуры за все лето ожидаются в понедельник

Из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта жителей столицы на следующей неделе ждет по-настоящему сентябрьская погода с дождями и штормовыми порывами ветра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Он отметил, что пока август не радует солнечной погодой. В Москве среднемесячная температура на 1 градус ниже нормы. Кроме того, уже выпало 25% осадков от месячной нормы.

В субботу в столице по большей части будет комфортная погода. Утром ожидается туман с ухудшением видимости до 1 км и менее. Он рассеется через несколько часов после рассвета. Температура поднимется до плюс 9 — плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 — плюс 25 градусов.

В воскресенье город накроет холодный атмосферный фронт. Его будут сопровождать ливни с общим количеством осадков до 16 мм. Порывы ветра могут достигать 14-19 м/с. Утром температура воздуха поднимется до плюс 11 — плюс 16 градусов, а днем — до плюс 16 — плюс 21 градуса.

На следующее неделе будет холодная погода, бьющая рекорды. Температурные показатели достигнут сентябрьских отметок. Так, в понедельник днем температура понизится до плюс 14 — плюс 19 градусов. Таких низких дневных показателей летом 2024 года еще не было. Кроме того, это будет самое холодное 12 августа в этом веке.

Во вторники и среду холод начнет постепенно отступать. Температура ночью будет до плюс 8 — плюс 13 градусов, а днем поднимется до плюс 17 — плюс 22 градусов.

В дальнейшем погода наладится. Москвичей ждет привычное августовское лето — в разгар дня температура будет прогреваться до плюс 20 — плюс 25 градусов.