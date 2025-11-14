«Сенсорные среды» начали проводить в социальном центре «Орехово-Зуевский»

«Сенсорная среда» — новый комплекс занятий для малышей, которые специалисты социального центра «Орехово-Зуевский» будут проводить каждую среду в детском реабилитационном отделении Орехово-Зуева.

Упражнения направлены на развитие всех анализаторных систем: тактильной, зрительной, слуховой и вестибулярной. Они помогают ребятам лучше чувствовать и понимать мир вокруг, развивают внимание, координацию и уверенность в себе.

12 ноября занятие посвятили Синичкиному дню. В игровой форме дети узнали о народном празднике, танцевали, играли на инструментах и выполняли упражения. Ребята рассматривали зимующих птиц, строили кормушки, кормили синичек и снегирей зерном, делали им теплые шубки.

Такие занятия дарят не только яркие эмоции, но и реальную пользу — развивают речь, моторику, внимание и воображение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.