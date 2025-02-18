Сенатор РФ поддержал инициативу об открытии музея, посвященного событиям СВО

Сенатор Российской Федерации Игорь Тресков поддержал инициативу об открытии музея, посвященного событиям специальной военной операции и подвигам ее участников в Голицыне, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Сенатор совместно с региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Московской области провел традиционный прием жителей. К нему обратился представитель Фонда поддержки военнослужащих «Офицеры Границы». Организация инициировала открытие музея СВО в городе Голицыно Одинцовского городского округа.

По словам представителей Фонда, «Офицеры Границы» с началом СВО поддерживает тесный контакт и оказание гуманитарной помощи подразделениям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, имеет многочисленные положительные отзывы за помощь бойцам и располагает опытом, знаниями и материалами для будущего музея.

«Представители Фонда сегодня обратились ко мне с просьбой помочь в предоставлении помещения для будущего музея. Место уже определили, осталось получить разрешение на использование пространства. Сразу связался с администрацией Одинцовского городского округа, совместно с ними поработаем в этом направлении и поддержим открытие музея», — рассказал Игорь Тресков.

Узнать о работе приемных «Единой России» в Московской области и записаться на прием можно, обратившись в Региональную приемную по телефону: 8(495)106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.