Сенатор РФ от Подмосковья Двойных поздравил 101-летнего ветерана из Подольска

Сенатор РФ от Московской области Александр Двойных поздравил в Подольске 101-летнего ветерана Анну Нургалиеву с наступающим Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи Анна Никитична поделилась своими воспоминаниями военных лет. Она рассказала о своей юности и профессии, которой посвятила полжизни. Двойных отметил вклад, который внес ветеран в сельскохозяйственную отрасль.

«Наша общая задача — окружить ветеранов заботой и вниманием, их, к сожалению, осталось совсем мало. И самое главное, помнить о том подвиге, который они совершили для сохранения суверенитета нашей страны», — сказал Двойных.

9 Мая Анна Никитична планирует по традиции провести в кругу семьи — с дочками Ларисой, Людмилой, правнучкой Мирославой и внучкой Анной, которая ждет сына.

По окончании института Анна Никитична была направлена по распределению на завод сельскохозяйственного машиностроения в Ташкент, где проработала 34 года в конструкторском отделе завода «Ташсельмаш». За участие в создании хлопкоуборочной машины 14-ХВ «Узбекистан» ей было присвоено звание «Заслуженный инженер Узбекистана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.