Сенатор раскрыл, чем Россия может ответить на обстрел Севастополя

Сенатор Цеков: победа России в СВО расставит все точки над «i»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков уверен, что достойным ответом на обстрел Севастополя станет победа РФ в специальной военной операции на Украине, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, успех России в СВО расставит все точки над «i». Сенатор от Крыма также подчеркнул, что российские военнослужащие смогли добиться положительных результатов за время боевых действий.

«С каждым днем ситуация, может не так быстро, как нам хотелось бы, но складывается в нашу пользу», — заявил Цеков.

Политик считает, что правительству РФ необходимо отсечь Украину от Черного моря путем возвращения исконно российских территорий: города Николаев и Одесской области. Благодаря этому улучшится и жизнь жителей Крыма, убежден Цеков.