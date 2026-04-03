Сенатор Мурог назвал условия новой выплаты семьям с детьми

Подать заявление на семейную выплату можно с 1 июня по 1 октября 2026 года

С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получать ежегодную выплату при соблюдении требований к доходу и занятости. Об условиях рассказал сенатор Игорь Мурог, сообщает RT .

Право на выплату получат родители, усыновители, опекуны и попечители — граждане России, которые постоянно проживают в стране и официально работают с уплатой налога на доходы физических лиц. Дети также должны иметь российское гражданство и жить в России.

«Важное требование — отсутствие долгов по алиментам. При расчете дохода учитываются сам заявитель, его супруг (а), все дети до 18 лет, а также студенты до 23 лет, если они учатся на дневном отделении. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания», — подчеркнул парламентарий.

Размер выплаты составит разницу между налогом, уплаченным по ставке 13%, и налогом по ставке 6% с годового дохода заявителя.

«Чтобы получить выплату, необходимо с 1 июня по 1 октября 2026 года подать заявление через портал „Госуслуги“, МФЦ или отделение Социального фонда России. Для оформления понадобятся заявление, паспорта родителей, документы на детей, справки о доходах и сведения об имуществе. Решение о назначении выплаты принимает СФР, который самостоятельно запрашивает необходимые сведения в государственных органах. Получение этой выплаты не отменяет права на другие пособия и меры социальной поддержки», — заключил Мурог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.