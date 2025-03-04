Сенатор Двойных отчитался перед жителями Подмосковья по итогам работы в 2024 году

В рамках отчетной кампании регионального отделения партии «Единая Россия» 3 марта 2025 года в Московской областной думе состоялся отчет сенатора Российской Федерации Александра Двойных, представляющего в Совете Федерации Московскую область. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В верхней палате парламента Александр Двойных возглавляет Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Основной акцент доклада сенатора отражал законодательную деятельность в этих направлениях и его работу в регионе.

«Комитет в 2024 году рассмотрел 100 федеральных законов, по 230 проектам федеральных законов проведена экспертиза», — отметил Александр Двойных.

Также сенатор сделал акцент на том, что Президент России поставил перед агропромышленным комплексом страны амбициозную задачу: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25%, экспорт — на 50%.

«Благодаря принципиальной позиции Совета Федерации, поддержке партии „Единая Россия“ удалось сохранить общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса на 2025 год в размере полутриллиона рублей», — сказал сенатор.

Александр Двойных подробно рассказал о ключевых законах, принятых в 2024 году Советом Федерации, направленных на поддержку агропромышленного комплекса. Среди ключевых инициатив он выделил закон, содействующий сбыту фермерской продукции. В частности, он будет способствовать увеличению объема производимой продукции, создаст в сельской местности новые рабочие места. Сенатор отметил, что вклад малых форм хозяйствования в общий объем производства сельхозпродукции значителен и составляет более 40%. Закон вступил в силу 1 марта 2025 года.

Одними из важных факторов увеличения объема производства являются эффективное использование сельскохозяйственных земель и вовлечение в оборот ранее неиспользованных. Так, в Подмосковье в 2024 году дополнительно введено в оборот почти 7500 гектаров земель сельхозназначения. В Московской области в прошлом году реализовано 15 инвестпроектов на сумму 15,7 млрд рублей, начинается реализация еще 22 проектов. Также регион занимает лидирующие позиции по объему экспорта сельхозпродукции, подчеркнул Александр Двойных.

Второй блок отчета касался законодательного регулирования сферы природопользования и обращения с твердыми коммунальными отходами.

В частности, принят закон, регламентирующий обращение с медицинскими отходами, решающий важнейшую задачу — вывод из серой зоны свыше 3 млн тонн отходов.Предложенная концепция создает прозрачную систему обращения с медицинскими отходами и вводит действенный контроль. Также в 2024 году Комитет работал над пакетом законов, регулирующих лесную отрасль и особо охраняемые природные территории.

Александр Двойных отметил, что реформе по обращению с ТКО практически шесть лет и, несмотря на созданную за это время инфраструктуру по переработке отходов, ликвидацию большого количества мусорных полигонов, в большинстве регионов не обеспечена услуга по качественному вывозу ТКО.Совет Федерации инициировал необходимость создания федерального штаба по решению проблем в сфере обращения с ТКО.

«С июня 2024 года еженедельно под председательством вице-премьера правительства РФ и министра природных ресурсов России проходят заседания штаба. За это время проведена ревизия ситуации в каждом регионе — пообеспеченности спецтехникой, контейнерными площадками, инфраструктурой по обращению с ТКО, по наличию комплексных экологических решений», — подчеркнул Двойных.

Совместно с субъектами РФ выработаны законодательные решения. Всего в проработке штаба находятся 19 приоритетных нормативно-правовых актов. Среди них — 7 проектов федеральных законов, 2 указа Президента России, ведомственные акты, распоряжения и постановление Правительства РФ.

«На сегодняшний день приняты 2 федеральных закона», — сообщил сенатор.

Что касается ситуации в Подмосковье: в 2024 году продолжилась модернизация контейнерных площадок, автопарк регоператоров пополнился 154 единицами спецтехники. Не прекращается активная работа по вовлечению отходов во вторичный оборот.

«Эти ключевые задачи, заложены также в главном программном документе „Единой России“ — народной программе. Она основана на прямых наказах наших избирателей, соответственно все мы, депутаты, сенаторы, партийные волонтеры на местах внимательно следим за исполнением каждого наказа наших жителей», — добавил Двойных.

Александр Двойных отметил, что большой вклад в экологическое благополучие региона вносят неравнодушные жители Подмосковья. Так, активистами партии«Единая Россия» очищено более 60 гектаров лесных участков, а также посажено 100 тысяч деревьев.

«В деятельности сенаторов важной составляющей является работа непосредственно в регионе. На встречах с жителями, представителями отрасли рассматриваются предложения, а также решаются системные проблемы, в том числе через законодательное регулирование. В Московской области партию „Единая Россия“ представляет сильный депутатский корпус. Ведется системная работа по совершенствованию законодательства на уровне как субъекта, так и муниципалитетов. В качестве безусловных ориентиров всегда остаются наказы избирателей, решение проблем, с которыми сталкиваются жители региона, представляемого нами, поддержка участников СВО и их семей», — подчеркнул в завершении сенатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.