сегодня в 11:57

Семью Малининых из Лосино-Петровского наградили орденом в Подмосковье

Семья Малининых из городского округа Лосино-Петровский получила орден «Родительская доблесть» на торжественном мероприятии ко Дню матери в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В рамках события государственные награды вручили многодетным семьям региона, которые достойно воспитывают детей.

Орденом «Родительская доблесть» наградили Елену Владимировну и Анатолия Евгеньевича Малининых из Лосино-Петровского. В их семье воспитывается пятеро детей.

Начальник социальной защиты Олеся Савицкая отметила, что такие семьи формируют крепкие семейные ценности, воспитывая детей в духе патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям.

Многодетные семьи в Подмосковье получают меры социальной поддержки согласно законодательству. За консультацией по оформлению льгот можно обратиться по телефону 122, далее 6, или в чате «Социалка. Лосино-Петровский» в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.