Семью бойца СВО из Солнечногорска обеспечили дровами перед холодами

7 куб. м дров привезли семье участника спецоперации в Солнечногорске. Запаса хватит, чтобы отапливать частный жилой дом весь осенне-зимний период. Просьбу супруги бойца оперативно исполнили после ее обращения в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ее муж ушел добровольцем на фронт в сентябре 2024 года и служит по сей день. Мужские обязанности по хозяйству легли на плечи жены и мамы. Недавно женщинам рассказали о работе Ассоциации ветеранов СВО, которая предоставляет всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.

«Мы обратились в первый раз. Большое им спасибо, очень быстро сработали, привезли дрова. Я слышала, что они многое делают для наших ребят, которые там находятся. Будем продолжать сотрудничать: по каким-то вопросам я смогу помочь, по каким-то помогут мне», — поделилась супруга участника СВО.

После разгрузки дров руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске Иван Цыбуля пообщался с семьей и узнал, в чем еще требуется участие. По земельному вопросу женщин пригласили в Центр Ассоциации для бесплатной юридической помощи. Правовое сопровождение готова оказать региональная адвокатская палата, чье представительство находится в Центре.

«Пока мужчины защищают Родину, наша задача — обеспечить всем необходимым их родных и близких. Мы хотим, чтобы бойцы ощущали заботу о своих семьях и выполняли воинский долг со спокойным сердцем, с уверенностью в их завтрашнем дне. Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО мы всегда рядом и готовы помочь», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Получить содействие в бытовых вопросах, юридическую помощь, психологическую поддержку участники спецоперации и члены их семей могут в Ассоциацию ветеранов СВО в Солнечногорске. Он находится по адресу: ул. Красная, д. 22А, (здание ТЦ «Солнечный»), 1 этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.