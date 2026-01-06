сегодня в 15:50

Семья в подмосковном Голубом срубила елку, которую выращивали 7 лет

В ночь перед Новым годом семья в подмосковном поселке Голубое срезала елку, которую местные жители выращивали на протяжении семи лет. Инцидент произошел во дворе дома №22, сообщает « 112 ».

Мужчина, женщина и ребенок пришли во двор, срезали и украли елку. Затем они сбежали.

Над елкой «работали» всем двором. Ее постригали и ухаживали за ней. Соседи подали заявление в полицию.

На опубликованной записи мужчина несет в руках, предположительно, елку. Женщина бежит направо. Ребенок идет за отцом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.