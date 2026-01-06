Семья в подмосковном Голубом срубила елку, которую выращивали 7 лет
0:07
В ночь перед Новым годом семья в подмосковном поселке Голубое срезала елку, которую местные жители выращивали на протяжении семи лет. Инцидент произошел во дворе дома №22, сообщает «112».
Мужчина, женщина и ребенок пришли во двор, срезали и украли елку. Затем они сбежали.
Над елкой «работали» всем двором. Ее постригали и ухаживали за ней. Соседи подали заявление в полицию.
На опубликованной записи мужчина несет в руках, предположительно, елку. Женщина бежит направо. Ребенок идет за отцом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.