Семья Усольцевых могла пропасть в Сибири из-за преступления

Семья Усольцевых, исчезнувшая в горной тайге в Красноярском крае, могла оказаться жертвой преступления. Эту версию тоже проверяют, рассказал ТАСС глава ГСУ СК России по региону и Хакассии Алексей Еремин.

При этом приоритетной считается вероятность того, что произошел несчастный случай. В результате него Усольцевы могли замерзнуть, отметил Еремин.

Другие версии тоже рассматривают. Силовики проводят ряд оперативно-разыскных мероприятий. Проводится допрос свидетелей.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой 28 сентября пошли в турпоход в урочище Буратинка рядом с поселком Кутурчин в Партизанском районе. Затем семья перестала выходить на связь.

С тех пор Усольцевых активно искали около полутора тыс. человек из разных регионов РФ. Мероприятия оказались наиболее масштабными в регионе. 12 октября активную фазу поисков закончили.

Сотрудники ГСУ СК по региону возбудили уголовное дело из-за безвестного исчезновения туристов. Силовики выясняют причины пропажи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.