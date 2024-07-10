Семья студента из Подмосковья стала победителем нацконкурса «Это у нас семейное»

Семья студента специальности «Физическая культура» губернского колледжа Алексея Журавлева была признана победителем национального конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Журавлевы получили главный приз — сертификат на сумму 5 млн рублей для улучшения жилищных условий. Всего в финал прошло 74 семьи, среди которых — 10 из Московской области.

«Конкурс «Это у нас семейное» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, а также на поощрение активного участия семей в общественной жизни и культуре. Мы поздравляем Алексея и его семью с заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов и достижений во всех начинаниях», — добавили в пресс-службе ведомства.

2024 год объявлен Годом семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.